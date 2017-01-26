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14:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанцы хотят сэкономить на отоплении

Число желающих установить в домах теплосчетчики увеличилось. Квитанции за январь, с учетом повышающего коэффициента, многих неприятно удивили.

Источник: ГТРК «Кубань»

Тамара Николаева — «домком» с многолетним стажем. С момента заселения краснодарская многоэтажка под неусыпным присмотром женщины. Разницу в оплате отопления она заметила, как только на Кубани начался отопительный сезон.

В управляющей компании, которая обслуживает дом, пояснили: причина подорожания — повышающий коэффициент. Он установлен еще с первого июля 2016 года в размере 1,4. А с января повысился еще на 10 процентов. Начисляется при отсутствии приборов учета коммунальных ресурсов там, где есть техническая возможность их установить, но потребители по какой-то причине не торопятся.

— Это большая сумма для нас, в доме живут в основном пенсионеры и инвалиды. Мы не в состоянии это платить, — говорит Тамара Николаева.

О повышающем коэффициенте Тамара Николаева и ее соседи по дому ничего не знали. Переплачивать не хотят. Нужен теплосчетчик, но это снова расходы. Прибор обойдется в 207 тысяч рублей.

— Надо снимать последние штаны пенсионерам, чтобы оплатить за эти счетчики. Мы считаем, что счетчики — это величайший обман. Чтобы людям головы морочить. С технической точки зрения никакой необходимости в этих счетчиках нет, — говорит Виктор Гулаков.

Деньги решили собрать к лету. Установить прибор быстро все равно не получится. К теплосчетчикам на Кубани с начала отопительного сезона повышенный интерес, а процедура длительная.

— Необходимо получить технические условия на установку приборов, согласовать проект с ресурсоснабжающей организацией. Монтаж и сдача в эксплуатацию. Сама процедура может занять два-три месяца, — говорит Дмитрий Данилюк, представитель управляющей компании.

В коммунальном законодательстве в этом году изменений много. В основном они касаются расчетов за услуги ЖКХ.

Хозяев нежилых помещений обяжут заключить договоры напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Общедомовые услуги перешли в жилищные. И их стоимость теперь будут определять потребители. Плата не должна превышать норматив. Всех фактически проживающих в квартирах пересчитают специальные комиссии и внесут в акт.

— Если в квартире зарегистрирован один, а реально пускают квартирантов, то на основании этого акта мы будем выполнять доначисление. Если в квартире никто не зарегистрирован, то объем коммунальных услуг будет определяться из фактического количества собственников, — говорит Дмитрий Малакеев, представитель управляющей компании.

Вмешательство в работу индивидуальных приборов учета будет пресекаться. В ход пойдут антимагнитные пломбы. С должниками коммунальщики смогут вести себя жестче. Предупреждать об отключении электроэнергии, водоотведения и горячей воды только раз — за 20 дней до отключения. И вариантов уведомления отныне много: заказным письмом, по квитанции, на сайте, при помощи СМС. После 100 процентной оплаты долга расходы по подключению придется возместить.

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