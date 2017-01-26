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17:41 (мск), источник: АиФ Калининград

К сентябрю на пл. Василевского в Калининграде появятся «умные» светофоры

Власти Калининграда нашли средства на установку адаптивных, так называемых «умных», светофоров на площади Василевского.

Источник: Аргументы и факты

Однако заработает система не ранее сентября этого года. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Сергей Мельников на заседании Областной думы в среду.

Как сообщалось ранее, адаптивная система светофоров стоит порядка 19 миллионов рублей. «Проект новой системы светофоров уже готов, но пока нет финансовой возможности оборудовать ею площадь и прилегающие улицы», — объяснял год назад глава города Александр Ярошук.

После корректировки проекта сумма незначительно изменится. Конкурс по выбору подрядчика планируют провести весной.

«Мы предполагали, что контролироваться движение будет с помощью мощных современных цифровых видеокамер. Но из-за наших погодных условий они бы часто выходили из строя. Решили заменить их на известные всем индукционные петли. Их уложат в асфальт, и они во взаимодействии с другими датчиками и “умными” светофорами будут регулировать потоки движения», — пояснил Мельников.

Монтировать систему начнут летом, когда большинство калининградцев уедут в отпуска и нагрузка на дорожную сеть снизится.

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