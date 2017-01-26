К сентябрю на пл. Василевского в Калининграде появятся «умные» светофоры
Власти Калининграда нашли средства на установку адаптивных, так называемых «умных», светофоров на площади Василевского.
Власти Калининграда нашли средства на установку адаптивных, так называемых «умных», светофоров на площади Василевского.
Однако заработает система не ранее сентября этого года. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Сергей Мельников на заседании Областной думы в среду.
Как сообщалось ранее, адаптивная система светофоров стоит порядка 19 миллионов рублей. «Проект новой системы светофоров уже готов, но пока нет финансовой возможности оборудовать ею площадь и прилегающие улицы», — объяснял год назад глава города Александр Ярошук.
После корректировки проекта сумма незначительно изменится. Конкурс по выбору подрядчика планируют провести весной.
«Мы предполагали, что контролироваться движение будет с помощью мощных современных цифровых видеокамер. Но
Монтировать систему начнут летом, когда большинство калининградцев уедут в отпуска и нагрузка на дорожную сеть снизится.