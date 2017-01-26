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14:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск может присоединить часть территории Солонцов

Инициатива вызвала нарекания у депутатов Горсовета.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск может увеличить свою территорию за счет присоединения части Солонцовского сельсовета в Емельяновском районе. С таким предложением к депутатам Горсовета обратились представители Солонцов.

По задумке авторов инициативы, в состав Красноярска нужно включить 5 земельных участков. Общая площадь территории — около 24 га. О статусе зоны не сообщается.

Предложение вызвало замечания у некоторых депутатов. По мнению парламентариев, нужно понять, от кого исходит инициатива, какие затраты потребуется и как земля будет использоваться. Часть депутатов предложила спросить мнение горожан по поводу расширения территории.

В итоге рассмотрение вопроса было отложено. Чиновникам рекомендовано изучить мнения красноярцев и владельца рассматриваемой земли.

Вопрос о присоединении Солонцов к Красноярску поднимается уже не в первый раз. В июне 2015 года Горсовет обсуждал возможное слияние части поселковой территории и города, но прийти к общему согласию тогда не удалось. Повторно тему подняли в ноябре того же года — тогда депутаты согласились с предложением, однако жители Солонцов выступили против.

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