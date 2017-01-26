В Омске инспекторы ДПС спасли замерзающего на трассе батюшку

Очередной случай оказания помощи замерзающим автомобилистам произошел сегодня в Омском районе. Инспекторы ДПС вызволили из безвыходной ситуации священнослужителя.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Омской области, сегодня ранним утром 34-летний батюшка ехал из поселка Ачаирский в город Омск, однако на 34 километре автомобиль ВАЗ-2114 сломался. Мужчина не смог починить машину и голосовал на дороге, прося о помощи, однако никто не остановился.

Около 7 утра экипаж ДПС в составе Сергея Кастрова и лейтенанта Владимира Самбрата обратили внимание стоящий автомобиль с включенным аварийном сигналом.

Управление ГИБДД:

— Инспекторы подъехали и обнаружили в машине священнослужителя, который очень замерз. Батюшка сказал, что очень давно просит помощи у проезжающих людей. Автоинспекторы отогрели священника в своей патрульной машине, а сами попытались выяснить причину поломки автомобиля.