В Ростове 19 марта откроют мемориал жертвам авиакатастрофы
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Памятный знак появится в сквере перед городским аэропортом. Основа композиции памятника — это упавшая птица, который, по задумке заслуженного художника России Анатолия Скнарина, символизирует души погибших в авиакатастрофе людей. Скульптура и постамент памятника будут выполнены из гранита, птица отлита из бронзы.
Напомним, 19 марта 2016 года рано утром в аэропорту
Как удалось установить, экипаж осуществлял заход на посадку в режиме ручного пилотирования в сложных метеоусловиях. По данным МАК, причиной «энергичного снижения» разбившегося Boeing стали одновременные отдача штурвала «от себя» и отклонение стабилизатора на пикирование.