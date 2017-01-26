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14:33 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове 19 марта откроют мемориал жертвам авиакатастрофы

В Ростове-на-Дону в память о жертвах авиакатастрофы, которая произошла в прошлом году на территории донского аэропорта и унесла жизни 62 человек, будет открыт мемориал «Прерванный полет». Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

Памятный знак появится в сквере перед городским аэропортом. Основа композиции памятника — это упавшая птица, который, по задумке заслуженного художника России Анатолия Скнарина, символизирует души погибших в авиакатастрофе людей. Скульптура и постамент памятника будут выполнены из гранита, птица отлита из бронзы.

Напомним, 19 марта 2016 года рано утром в аэропорту Ростова-на-Дону при заходе на посадку разбился пассажирский самолет Boing-737. Авиакатастрофа унесла жизни 62 человек. Лайнер рухнул в трехстах метрах от взлетно-посадочной полосы при заходе на второй круг. Идентификация голосов членов экипажа проводилась с участием пилотов авиакомпании FlyDubai.

Как удалось установить, экипаж осуществлял заход на посадку в режиме ручного пилотирования в сложных метеоусловиях. По данным МАК, причиной «энергичного снижения» разбившегося Boeing стали одновременные отдача штурвала «от себя» и отклонение стабилизатора на пикирование.

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