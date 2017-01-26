Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
В Госдуме призвали перестать церемониться с Порошенко - СМИ
В армии Украины сказали о «сдохших» БМП Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14:30 (мск), источник: РИА Крым

В галерее Айвазовского в Феодосии проведут реставрацию — Новосельская

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости (Крым). Работы по реставрации и реконструкции здания Феодосийской картинной галереи имени Ивана Айвазовского включены в федеральную целевую программу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.

По ее словам, на работы по ремонту кровли и замену системы водоотведения, которые планируется завершить к 200-летнему юбилею Айвазовского, предусмотрено 32 миллиона рублей. Министр отметила, что государственный комитет по охране культурного наследи РК, являющийся заказчиком работ, проводит переговоры с подрядчиком по поводу ускоренного прохождения экспертизы проектов реставрации и противоаварийных работ, чтобы успеть к 200-летнему юбилею Айвазовского отреставрировать фасад здания. При этом Новосельская отметила, что, если бы галерея находилась в ведении министерства культуры, то процессы, сопутствующие подготовке и проведению реставрационных работ, шли бы быстрее.

Нынешнее состояние галереи Новосельская назвала плохим. «Картинная галерея Айвазовского находится в плохом состоянии. Это объективно», — отметила она. По мнению министра, в реставрации нуждаются и интерьеры галереи, которые необходимо оборудовать совремнными системами освещения и аудиовизуальными системами.

Министр назвала работы по реставрации галереи «не только эстетической, но и политической задачей».

«Такой объем работы даже не всегда Республика может вытащить, но больше может сделать, конечно, Министерство культуры (России — ред.). Мы должны показать, что Крым действительно хочет отпраздновать достойно 200-летие Айвазовского», — подчеркнула Новосельская.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Сайт Росгвардии подвергся массированной атаке хакеров
IKEA заявила о снижении цен в России
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
На ТЭЦ в Пензе прогремел взрыв
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
В Петербурге станут чаще проверять газовое оборудование
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь