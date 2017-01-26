В галерее Айвазовского в Феодосии проведут реставрацию — Новосельская

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.

По ее словам, на работы по ремонту кровли и замену системы водоотведения, которые планируется завершить к 200-летнему юбилею Айвазовского, предусмотрено 32 миллиона рублей. Министр отметила, что государственный комитет по охране культурного наследи РК, являющийся заказчиком работ, проводит переговоры с подрядчиком по поводу ускоренного прохождения экспертизы проектов реставрации и противоаварийных работ, чтобы успеть к 200-летнему юбилею Айвазовского отреставрировать фасад здания. При этом Новосельская отметила, что, если бы галерея находилась в ведении министерства культуры, то процессы, сопутствующие подготовке и проведению реставрационных работ, шли бы быстрее.

Нынешнее состояние галереи Новосельская назвала плохим. «Картинная галерея Айвазовского находится в плохом состоянии. Это объективно», — отметила она. По мнению министра, в реставрации нуждаются и интерьеры галереи, которые необходимо оборудовать совремнными системами освещения и аудиовизуальными системами.

Министр назвала работы по реставрации галереи «не только эстетической, но и политической задачей».

«Такой объем работы даже не всегда Республика может вытащить, но больше может сделать, конечно, Министерство культуры (России — ред.). Мы должны показать, что Крым действительно хочет отпраздновать достойно 200-летие Айвазовского», — подчеркнула Новосельская.