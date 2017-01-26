Крымская епархия готова к компромиссным решениям по Херсонесу

«Епархия с пониманием относится к тому факту, что государственный историко-археологический музей-заповедник “Херсонес Таврический” включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, поэтому со своей стороны готова искать компромиссные варианты решения, скажем, по ряду объектов, которые определит нынешний балансодержатель, например, заключить договор о совместном использовании или рассмотреть другие предложения», — говорится в заявлении епархии, текст которого в четверг поступил в «Интерфакс».

Епархия просила Росимущество передать ей в безвозмездное пользование на 50 лет 24 объекта, ранее входивших в имущественный комплекс Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе.