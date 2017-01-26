О пострадавших не сообщается, но сломаны двери и терминалы МФЦ.

Сегодня утром в Симферополе толпа устроила давку у офиса МФЦ (пр-т Кирова, 41). В МФЦ уже обвинили в происшедшем «решал» — торговцев талонами на получение услуг Госкомрегистра.

Об этом пишет КИА со ссылкой на директора ГБУ РК «МФЦ» Ольгу Макарову. К сожалению, лица, которые зарабатывают на торговле талонами для получения услуг МФЦ в части Госкомрегистра, сегодня спровоцировали давку под дверями. Двери в МФЦ были снесены, и зал был заполнен посетителями, что не позволило начать выдачу талонов. Даже был слышен звук электрошокера, в толпе слышались разряды, — рассказала О. Макарова. Директор МФЦ добавила, что на месте с утра как обычно дежурили сотрудники частного охранного предприятия и наряд полиции, однако они не смогли справиться с толпой.

На место по вызову полицейских прибыл усиленный наряд правоохранителей, которые начали эвакуацию людей из здания. Поскольку имуществу нанесен вред — повреждены терминалы выдачи электронных талонов и двери — сегодня МФЦ работать не будет. С завтрашнего дня учреждение начнет работу в штатном режиме, — отметили в МФЦ. К сожалению, «решалы» и очереди у офисов МФЦ, Госкомрегистра — уже привычная картина. И никакие «спецоперации» и «усиленные наряды» эту проблему не решили. Тем не менее, случай, когда толпа устроила давку у офиса МФЦ, да еще и выломала двери, сломав терминал, — в Крыму первый. И значит регистраторам придется задуматься, что в их работе неправильно.