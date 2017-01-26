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14:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Доцент Воронежского ГАСУ заплатит 70 тыс рублей штрафа за взятки

Суд признал Валентина Яценко виновным в 12 преступлениях.

Мировой суд Ленинского района Воронежа признал доцента Воронежского архитектурно-строительного университета (ВГАСУ) виновным в 12 эпизодах взяток, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 26 января. Валентин Яценко заплатит 70 тыс. рублей штрафа.

Суд установил, что сотрудник университета получал деньги от студентов взамен на положительные оценки на экзаменах. В отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Во время судебного заседания доцент полностью признал вину. Он может обжаловать приговор в течение 10 дней.

Контекст

Преподаватели ВГАСУ неоднократно фигурировали в делах о взятках. В январе 2016 года 56-летний доцент кафедры «Автоматизации технологических процессов и производства» попал под уголовное дело о получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Собирая со студентов деньги, он «заработал» на зачетах 9,5 тыс. рублей. В апреле 2015 года в суд направили дело 74-летнего доцента кафедры экономической теории и основ предпринимательства, обвиняемого в совершении 25 преступлений: за фиктивные зачеты студентам он получил 39,5 тыс. рублей.

А в ноябре 2015 года Ленинский райсуд приговорил 37-летнего старшего преподавателя кафедры иностранных языков ВГАСУ за получение 14 взяток к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 150 тыс. рублей. Женщина с 2013 по 2015 годы принимала от студентов по 4−5 тыс. рублей за положительные оценки в их зачетных книжках без фактической проверки знаний.

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