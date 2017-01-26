За 2016 год в Самарской области поженились более 21,5 тысяч пар

Количество желающих вступить в брак по сравнению с 2015 годом снизилось на 4 241 акт. Чаще всего мужчины и женщины вступали в брак в возрасте от 25 до 34 лет.

Количество браков с участием несовершеннолетних сократилось на 13,5%.

Браки с иностранцами составляют 6% от общего количества зарегистрированных актов. Из них большинство браков — 89,8%, заключили с гражданами стран СНГ. Чаще всего регистрируют браки с гражданами Таджикистана (274 акта), на втором месте граждане Азербайджана (218 актов), на третьем — Узбекистана (189 актов), на четвертом — Украины (152 акта).

С гражданами дальнего зарубежья зарегистрировали 136 актов, в том числе с гражданами: Турции (17), Израиля (11), Германии (13), Вьетнама (6), Египта (5), Италии (4). По три брака заключили с гражданами Болгарии, Великобритании, Индии, Испании, Сербии и США. По два брака — с гражданами Австралии, Иордании, Норвегии, Канады, Польши, Франции, Швеции. По одному браку зарегистрировали с представителями Алжира, Боснии и Герцеговины, Ганы, Камеруна, Индонезии, Конго, Нидерландов, Черногории, Румынии, Словении, Перу, Шри-Ланки, Швейцарии, Эквадора, ЮАР.

Также за год зарегистрировали 14 070 актов о расторжении брака. Их число по сравнению с 2015 годом снизилось на 1,1%. Критический возраст разводов у мужчин — 40−49 лет, у женщин — 25−39 лет, сообщили на совещании по итогам деятельности управления ЗАГС Самарской области за 2016 год.