Генетическую предрасположенность к полноте выявили у 82% россиян

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Подобно другим физиологическим особенностям, аккумуляция жира имеет в том числе и генетическую природу.

Люди с заменой в локусе rs1558902 гена FTO, ассоциированного с накоплением жировой массы, предрасположены к повышенному индексу массы тела (ИМТ), ожирению и диабету второго типа. Учёные провели тестирование на наличие этого варианта гена в группе, 59% которой составили мужчины и 41% — женщины. Возраст испытуемых — от 20 до 45 лет.

У 49% участников исследования в одной из копий гена был обнаружен данный вариант. По проведённым ранее исследованиям в среднем ИМТ у таких людей на 0,13−0,18 единиц выше допустимого показателя, нежели у людей без этого варианта. В обеих же копиях гена данный вариант был обнаружен у 33% тестируемых. Доказано, что риск ожирения в таком случае повышается в 1,7 раза.

Врачи отмечают: ожирение представляет угрозу многим системам организма человека и всё чаще становится причиной возникновения сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний.

Число людей с данным диагнозом постоянно растёт: по данным НИИ питания, сейчас в России с этой проблемой сталкиваются примерно 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет. Согласно последним оценкам ВОЗ, в современном мире примерно 1,5 миллиарда взрослых людей страдают от избыточного веса, в то время как 350 миллионов подвержены ожирению. Эти сведения указывают на то, что данная проблема носит уже эпидемиологический характер (в том числе из-за того, что люди не признают избыточный вес проблемой).

Ожидается, что к 2030 году носителями этого заболевания будут 58% взрослого населения всего земного шара.

«Наше исследование было нацелено на определение предрасположенности к избыточной массе тела и составление рекомендаций для таких пациентов. Комплексный подход при выявлении причин заболевания позволяет найти максимально эффективное решение», — говорит Валерий Ильинский, генеральный директор Genotek. С физиологической точки зрения, восприятие пищи и насыщение — это комплекс процессов, в который вовлечены пищеварительная и нервная системы. Ориентируясь на полиморфизмы генов, которые задействованы в этих механизмах, можно скорректировать рацион и определить «слабые стороны» своего организма. Результаты теста на выявление аллели гена FTO, которая «полнит», помогут при составлении индивидуальной диеты и выборе физических нагрузок.