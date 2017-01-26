Генетическую предрасположенность к полноте выявили у 82% россиян

Подобно другим физиологическим особенностям, аккумуляция жира имеет в том числе и генетическую природу.
Люди с заменой в локусе rs1558902 гена FTO, ассоциированного с накоплением жировой массы, предрасположены к повышенному индексу массы тела (ИМТ), ожирению и диабету второго типа. Учёные провели тестирование на наличие этого варианта гена в группе, 59% которой составили мужчины и 41% — женщины. Возраст испытуемых — от 20 до 45 лет.
У 49% участников исследования в одной из копий гена был обнаружен данный вариант. По проведённым ранее исследованиям в среднем ИМТ у таких людей на 0,13−0,18 единиц выше допустимого показателя, нежели у людей без этого варианта. В обеих же копиях гена данный вариант был обнаружен у 33% тестируемых. Доказано, что риск ожирения в таком случае повышается в 1,7 раза.
Врачи отмечают: ожирение представляет угрозу многим системам организма человека и всё чаще становится причиной возникновения сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний.
Число людей с данным диагнозом постоянно растёт: по данным НИИ питания, сейчас в России с этой проблемой сталкиваются примерно 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет. Согласно последним оценкам ВОЗ, в современном мире примерно 1,5 миллиарда взрослых людей страдают от избыточного веса, в то время как 350 миллионов подвержены ожирению. Эти сведения указывают на то, что данная проблема носит уже эпидемиологический характер (в том числе из-за того, что люди не признают избыточный вес проблемой).
Ожидается, что к 2030 году носителями этого заболевания будут 58% взрослого населения всего земного шара.
«Наше исследование было нацелено на определение предрасположенности к избыточной массе тела и составление рекомендаций для таких пациентов. Комплексный подход при выявлении причин заболевания позволяет найти максимально эффективное решение», — говорит Валерий Ильинский, генеральный директор Genotek.
С физиологической точки зрения, восприятие пищи и насыщение — это комплекс процессов, в который вовлечены пищеварительная и нервная системы. Ориентируясь на полиморфизмы генов, которые задействованы в этих механизмах, можно скорректировать рацион и определить «слабые стороны» своего организма. Результаты теста на выявление аллели гена FTO, которая «полнит», помогут при составлении индивидуальной диеты и выборе физических нагрузок.
«По данным Всемирной Организации Здравоохранения здоровье человека зависит на 50% от образа жизни, на 30% от генетики, на 12% от экологии и лишь на 8% от медицинской помощи. Гены не изменяются в течение жизни, поэтому генетический анализ достаточно провести однократно. Исследование генетических маркеров ожирения и метаболического синдрома делает возможным сформировать персонифицированные рекомендаций по коррекции рациона питания и физической активности. Выявление рисков развития метаболического синдрома и ожирения на основе данных молекулярно-генетических исследований позволяет своевременно проводить не только лечебные, но и профилактические мероприятия на доклинической стадии болезни», — комментирует исследование Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, диетолог, научный сотрудник клиники «ФИЦ питания и биотехнологии».
Добавим, что ранее исследователи при помощи генетики нашли способ создать эффективное лекарство от детского ожирения, а также возможность уменьшить предрасположенность детей к полноте, появляющихся на свет у матерей с лишним весом.