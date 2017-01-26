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14:35 (мск), источник: РИА Новости

Педагог из Уфы предложила установить в Москве памятник учителю

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Народная учительница из республики Башкортостан Лиза Агадуллина, получившая в четверг в Кремле государственную награду, поблагодарила президента РФ Владимира Путина, отметив, что хотела бы видеть в столице памятник учителю младших классов.

Президент вручает госнаграды гражданам, достигшим успехов в различных сферах деятельности, несколько раз в год.

Лиза Киямовна Агадуллина работает в лицее № 42 города Уфы, республика Башкортостан.

«У нас в республике в двух местах… есть… прекрасные памятники учителю. Как бы хотелось увидеть в столице тоже прекрасный памятник учителю, учителю именно начальных классов, мудрому учителю», — сказала преподавательница в благодарственной речи, обратившись к президенту РФ.

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды за достижения в науке, здравоохранении, искусстве и производстве, среди награждаемых — артист Василий Ливанов, президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков и директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

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