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14:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Эльвира Набиуллина приедет в Пермь ради театра

На «Травиату».

4 февраля в Перми ждут председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину. Предполагается, что это будет частный визит, поэтому в пермском подразделении ЦБ информацию о приезде Набиуллиной не комментируют, передает «Уралинформбюро».

По неофициальным данным, она едет в Пермь ради постановки «Травиата» в местном театре оперы и балета, которая номинирована на получение Национальной театральной премии «Золотая Маска — 2017». Генеральным партнером премии является Сбербанк, но глава ЦБ летит по собственному желанию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банковских кругах.

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