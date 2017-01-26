Ректор ПГНИУ угостил студентов медовухой

Для Юлии нынешний День студента — первый профессиональный праздник. Но такого единства, пожалуй, нет ни в одном сообществе. Где еще увидишь, чтобы первокурсникам сам ректор в переднике медовуху и сбитень подвал.

Юлия, студентка 1 курса экономического факультета ПГНИУ: «Настроение хорошее, поют тут, весело. Очень много людей собралось сегодня, атмосфера очень хорошая».

Пряные напитки от ректора — традиция, пришедшая из Московского университета, но уже пустившая корни на пермской земле. Тесное общение здесь никого особенно не смущает.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ: «Сам не успел еще попробовать, но думаю, что как только ребята попробуют, они мне дадут свою рекомендацию. Я жалею, что когда я был студентом, ректор нам ничего не подносил».

Удивляет сегодня даже студенческая столовая. В честь праздника в бесплатном меню молекулярная кухня, где в качестве главных ингредиентов — обычное куриное филе.

Анна Никонова, повар: «Мы его готовим в разных интерпретациях- и с овощами, с помидоркой, с ананасом, а любимое — с сыром».

Отдельное внимание — Татьянам. В честь именин подарки сегодня получает каждая, а уж поздравлений и не сосчитать.

Татьяна Абасова, сотрудник ПГНИУ: «Меня поздравляли с утра, я поднималась на работу, меня поздравляли. Я, конечно, воспринимаю его, как свой личный праздник. А во-вторых, я всю жизнь проработала со студентами, поэтому для меня этот праздник особенно дорог».