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15:12 (мск), источник: Вести - Пермь

Ректор ПГНИУ угостил студентов медовухой

В Перми в День студента хватало и официальных торжеств, и неформальных поводов для радости. В ПГНИУ студентов, например, угощали пряными напитками от ректора, а сам ректор жалел, что такого не было в его время.

Источник: Вести - Пермь

Для Юлии нынешний День студента — первый профессиональный праздник. Но такого единства, пожалуй, нет ни в одном сообществе. Где еще увидишь, чтобы первокурсникам сам ректор в переднике медовуху и сбитень подвал.

Юлия, студентка 1 курса экономического факультета ПГНИУ: «Настроение хорошее, поют тут, весело. Очень много людей собралось сегодня, атмосфера очень хорошая».

Пряные напитки от ректора — традиция, пришедшая из Московского университета, но уже пустившая корни на пермской земле. Тесное общение здесь никого особенно не смущает.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ: «Сам не успел еще попробовать, но думаю, что как только ребята попробуют, они мне дадут свою рекомендацию. Я жалею, что когда я был студентом, ректор нам ничего не подносил».

Удивляет сегодня даже студенческая столовая. В честь праздника в бесплатном меню молекулярная кухня, где в качестве главных ингредиентов — обычное куриное филе.

Анна Никонова, повар: «Мы его готовим в разных интерпретациях- и с овощами, с помидоркой, с ананасом, а любимое — с сыром».

Отдельное внимание — Татьянам. В честь именин подарки сегодня получает каждая, а уж поздравлений и не сосчитать.

Татьяна Абасова, сотрудник ПГНИУ: «Меня поздравляли с утра, я поднималась на работу, меня поздравляли. Я, конечно, воспринимаю его, как свой личный праздник. А во-вторых, я всю жизнь проработала со студентами, поэтому для меня этот праздник особенно дорог».

Уже после окончания занятий, праздник разбивается на площадки. В битве факультетов всего 4 команды: «Техники», «Гуманитарии», «Естественники» и «Управленцы». Но на вопросы викторины может ответить только истинный студент университета. В День студента в альма-матер каждый может найти развлечения для себя. Традиции здесь тесно переплетаются с современностью. Такого первым студентам точно не снилось. Но чемпионат по киберспорту — это тоже часть празднования Дня студента. Сегодня только две команды в Дота-2. И уже под самый занавес — в студклубе большая битва караоке для всех желающих. И конечно, все песни о студентах.

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