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16:24 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде пройдет «День женского здоровья»

Диагностическую акцию проведут волгоградские врачи-онкологи.

Источник: Администрация Волгоградской области

4 февраля в Волгоградском областном онкодиспансере состоится диагностическая акция «День женского здоровья». Получить консультативную помощь и пройти профилактический осмотр смогут все желающие. Для записи на прием следует позвонить по тел. (8442) 609−608.

Одной из причин смертности являются онкологические заболевания. С тяжелым недугом лучше бороться на ранней стадии. Для этого необходимо своевременно проходить обследования. В Волгоградской области ведется работа по ранней диагностики онкологических заболеваний. Волгоградцы могут проходить различные виды обследований, направленных на выявление предраковых образований.

Для женщин в медицинских учреждениях региона работают 37 маммографов, регулярно проводятся акции, а в Волгоградском областном онкодиспансере стал доступным такой метод диагностики, как жидкостная цитология. Эта технология позволяет выявить предраковые состояния у женщин, диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии. Исследование проводится бесплатно — по полису ОМС. В 2016 году было проведено 84 тысячи таких тестирований.

В 2016 году в Волгоградской области профилактические осмотры у онкологов прошли более 73 тысяч женщин, специалистами проведено свыше 180 тысяч исследований, выявлено 260 злокачественных и 1527 доброкачественных образований.

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