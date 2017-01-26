Стройку кафе у вокзала «Воронеж-1» прекратили до конца проверки

Строительство кафе у вокзала «Воронеж-1» прекратили до конца прокурорской проверки, сообщил прокурор Воронежской области Николай Шишкин на пресс-конференции в четверг, 26 января. Надзорный орган выяснит, были ли законными действия руководства компании и сотрудников мэрии, выдавших разрешение на строительство. Судьба объекта решиться после выяснения ответов на эти вопросы.

Губернатор Алексей Гордеев назвал стройку на Кольцовской, 4а «архитектурным бандитизмом». Строительство кафе у вокзала нарушает архитектурный ансамбль одного из знаковых мест Воронежа, заявил губернатор на совещании в облправительстве в понедельник, 23 января. Глава региона призвал силовиков разобраться в работе управления главного архитектора Воронежа во главе с Антоном Шевелевым и всего строительного блока горадминистрации в целом. На следующий день главного архитектора города задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. При этом история со скандальной стройкой не имеет к уголовному делу Антона Шевелева никакого отношения.