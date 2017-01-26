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15:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Стройку кафе у вокзала «Воронеж-1» прекратили до конца проверки

Прокурорам предстоит выяснить, как застройщик согласовал разрешение на здание.

Строительство кафе у вокзала «Воронеж-1» прекратили до конца прокурорской проверки, сообщил прокурор Воронежской области Николай Шишкин на пресс-конференции в четверг, 26 января. Надзорный орган выяснит, были ли законными действия руководства компании и сотрудников мэрии, выдавших разрешение на строительство. Судьба объекта решиться после выяснения ответов на эти вопросы.

Губернатор Алексей Гордеев назвал стройку на Кольцовской, 4а «архитектурным бандитизмом». Строительство кафе у вокзала нарушает архитектурный ансамбль одного из знаковых мест Воронежа, заявил губернатор на совещании в облправительстве в понедельник, 23 января. Глава региона призвал силовиков разобраться в работе управления главного архитектора Воронежа во главе с Антоном Шевелевым и всего строительного блока горадминистрации в целом. На следующий день главного архитектора города задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. При этом история со скандальной стройкой не имеет к уголовному делу Антона Шевелева никакого отношения.

Компания ООО «Альф», которая возводит кафе у вокзала «Воронеж-1», принадлежит жене экс-мэра Воронежа Сергея Колиуха. Официального подтверждения информации о том, что Наталья Колиух руководит компанией, корреспондентам РИА «Воронеж» получить не удалось. Но имя и отчество учредителя ООО «Альф» совпадают с именем и отчеством супруги Сергея Колиуха. В руководителях ООО «Альф» числится и Владислав Колиух, следует из размещенного в базе данных единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) документа. Имя, фамилия и отчество учредителя компании совпадают с данными сына Сергея Колиуха. Информация о семье бывшего мэра размещена на сайте экс-градоначальника, запущенном перед выборами главы Воронежа в 2008 году.

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