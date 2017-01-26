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17:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Не менее 10 новых школ намерены построить в Ростове до 2025 года

Не менее 10 новых школ предполагается построить в донской столице до 2025 года, сообщается на сайте правительства Ростовской области со ссылкой на заявление главы региона Василия Голубева.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщил губернатор 26 января на ежегодной пресс-конференции, в 2017 году в Ростове планируется начать строительство школы на 1340 мест.

Также в городе намерены реконструировать действующие образовательные учреждения и возводить пристройки к ним.

По словам Василия Голубева, в регионе до 2025 года должно быть создано 75,5 тыс. новых школьных мест.

Губернатор рассказал о планах по привлечению к строительству школьных зданий инвесторов, отметив, что в рамках федеральной программы для них предусмотрены компенсации, которые можно получить после завершения стройки.

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