Не менее 10 новых школ намерены построить в Ростове до 2025 года

Как сообщил губернатор 26 января на ежегодной пресс-конференции, в 2017 году в Ростове планируется начать строительство школы на 1340 мест.

Также в городе намерены реконструировать действующие образовательные учреждения и возводить пристройки к ним.

По словам Василия Голубева, в регионе до 2025 года должно быть создано 75,5 тыс. новых школьных мест.

Губернатор рассказал о планах по привлечению к строительству школьных зданий инвесторов, отметив, что в рамках федеральной программы для них предусмотрены компенсации, которые можно получить после завершения стройки.