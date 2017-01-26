Около двух километров рельсового полотна заменят в нижегородском метро в 2017 году

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, в ходе выездной комиссии в ночь на 26 января директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев заявил, что в 2017 году планируется заменить 2,3 км рельсового полотна.

По его словам, благодаря обновлению рельсового полотна снизится шум от проходящих в тоннелях поездов. «Своевременное обновление не только гарантирует безопасность движения поездов. Кроме того, позитивные перемены в ближайшее время ощутят на себе не только пассажиры, но и жители домов, расположенных в непосредственной близости от тоннеля. Старые рельсы прослужили более 30 лет. С годами, под воздействием динамических нагрузок, на них образуются дефекты, из-за чего повышается уровень шума и вибрации при прохождении поездов. По новым рельсам поезда будут ходить гораздо тише», — сказал Олег Яушев.

В первую очередь перекладываются участки в районе пр. Ленина, находящиеся рядом с жилыми домами. Замена происходит во время ночного окна в движении поездов с 01:00 до 04:30 в две смены. Сначала новые рельсы подвозят на участок, подлежащий замене, затем демонтируют старую плеть и укладывают новую. За ночь можно поменять одну или две плети, длина которых составляет 25 м.

Отмечается, что рельсы были закуплены в декабре 2016 года, их стоимость составила около 10 млн. рублей, которые были выделены из городского бюджета.

Напомним, что к 2018 году планируется выполнить капитально-восстановительный ремонт вагонов метро и закуплено 23 вагона метро. В настоящее время прорабатывается вопрос о софинансировании расходов на это с областным правительством.

СПРАВКА

Нижегородский метрополитен начал свою работу в 1985 году. В настоящее время он насчитывает четырнадцать станций. Протяженность линий составляет 18,8 км. Протяженность рельсового полотна — более 100 км.