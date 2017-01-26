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15:21 (мск)

Российские ученые создали эмоционального робота «Гагарин»

Сотрудники лаборатории университета Иннополис из Казани создали человекоподобного робота, способного разговаривать и определять эмоции собеседника. Hi-Tech Mail.Ru узнал, как устроен робот и почему он получил такое имя.

Робота разрабатывают в лаборатории когнитивных робототехнических систем Университета Иннополис. Его назвали в честь первого космонавта — Юрия Гагарина.

Имя «Гагарин» было выбрано как символ первопроходца и человека без страха и упрека, героя, чье имя известно всему миру.
Вадим РеуцкийИнженер-исследователь лаборатории когнитивный робототехнических систем Университета Иннополис

Сейчас у гуманоида есть только голова, похожая на человеческую. Воссоздать движения и мимику лица помогают 30 моторчиков, встроенных под искусственную кожу. У робота вместо глаз специальные камеры для определения людей и объектов.

«Гагарин» умеет определять эмоции людей: гнев, удивление, страх, радость, пренебрежение, отвращение и грусть. Также он может подражать поведению своего собеседника. Сервисы определения эмоций находят основные опорные точки на изображении человеческого лица и с помощью нейросетей определяют, какая комбинация основных эмоций сейчас изображается на лице. Также он имеет встроенный микрофон и понимает русскую речь — простые предложения и вопросы.

По мнению ученых, эти функции помогут стать роботу гидом, учителем, продавцом или научиться любой профессии, где требуется общение и взаимодействие с людьми. Подобные гуманоиды избавят людей от систематичных, повторяющихся действий.

В качестве тела робота мы планируем использовать уже готового андроида AR-601 производства российской компании «Андроидная техника». Этого робота учат ходить сотрудники другой лаборатории Университета Иннополис.
Вадим Реуцкий

Проект по созданию «Гагарина» стартовал три месяца назад и рассчитан на три года. К концу 2017 года специалисты надеются получить первый готовый продукт — собеседника, параметры работы которого можно настроить. Он сможет, к примеру, поддерживать разговор на предопределенные темы.

Когда робот будет запущен в промышленное производство и сколько он будет стоить, пока не сообщается. Создатели отмечают, что платформу в будущем доработают, чтобы охватить максимально широкую сферу применения.

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