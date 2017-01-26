Российские ученые создали эмоционального робота «Гагарин»

Имя «Гагарин» было выбрано как символ первопроходца и человека без страха и упрека, героя, чье имя известно всему миру.

Сейчас у гуманоида есть только голова, похожая на человеческую. Воссоздать движения и мимику лица помогают 30 моторчиков, встроенных под искусственную кожу. У робота вместо глаз специальные камеры для определения людей и объектов.

«Гагарин» умеет определять эмоции людей: гнев, удивление, страх, радость, пренебрежение, отвращение и грусть. Также он может подражать поведению своего собеседника. Сервисы определения эмоций находят основные опорные точки на изображении человеческого лица и с помощью нейросетей определяют, какая комбинация основных эмоций сейчас изображается на лице. Также он имеет встроенный микрофон и понимает русскую речь — простые предложения и вопросы.

По мнению ученых, эти функции помогут стать роботу гидом, учителем, продавцом или научиться любой профессии, где требуется общение и взаимодействие с людьми. Подобные гуманоиды избавят людей от систематичных, повторяющихся действий.