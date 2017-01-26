Обезьяна «усыновила» бездомного щенка в Индии

На видео видно, что макака очень трепетно относится щенку: охраняет его от людей, обнимает и не отпускает малыша от себя ни на минуту.

Обезьянка таскает щенка по улицам города, заходит с ним на местный рынок, где индусы снимают на видео и фотографируют необычную парочку.

Щенок уже привык к постоянным перемещениям на руках у макаки и привычно прыгает вместе с «мамой» на заборы и высокие ограждения. Местные жители стараются подкармливать семейку и оставляет для них на улице мисочки с едой.

Для местных жителей такая ситуация не редкость: ранее был известен подобный случай, когда макака защищала «усыновленного» щенка от нападения взрослых собак.