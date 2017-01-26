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16:03 (мск), источник: Моя Планета

Торнадо унес американку в ванной

Вспомните, как было страшно героине повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» Элли, когда ее домик унес разрушительный ураган. Теперь представьте ужас жительницы Техаса, которую торнадо унес в ее собственной ванной.

Обычно ванная комната считается самым безопасным местом во время торнадо, поскольку стены комнаты укреплены трубами, которые уходят глубоко в землю. Зная об этом, жительница города Смитленд (Техас) укрылась в ванной во время стихии, обрушившейся на южные штаты США 21 и 22 января.

Она не могла догадаться, что «безопасная» комната сыграет с ней такую злую шутку, поскольку этот резервуар почти всегда остается на месте, даже если дом разрушен, передает Washington Post.

О происшествии пострадавшая лично рассказала Национальной метеорологической службе. По ее словам, торнадо сорвал крышу с ее дома и подхватил ванную, внутри которой американка укрывалась. Ванна рухнула в лесу, а испытавшая кошмар «ураганной поездки» отделалась лишь ушибами и царапинами.

Фото жительницы Смитленда и ванны, в которой ее унес торнадо

Образовавшийся в середине января недалеко от Смитленда вихрь разросся на 730 м в ширину и даже поднял в воздух баржу, протащив ее на расстояние примерно в 200 м. Разрушительная серия торнадо не прошла без жертв. Историю женщины, унесенной вихрем вместе с ванной, рискует стать самой удивительной из всех историй выживания во время торнадо.

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