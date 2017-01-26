Торнадо унес американку в ванной

Обычно ванная комната считается самым безопасным местом во время торнадо, поскольку стены комнаты укреплены трубами, которые уходят глубоко в землю. Зная об этом, жительница города Смитленд (Техас) укрылась в ванной во время стихии, обрушившейся на южные штаты США 21 и 22 января.

Она не могла догадаться, что «безопасная» комната сыграет с ней такую злую шутку, поскольку этот резервуар почти всегда остается на месте, даже если дом разрушен, передает Washington Post.

О происшествии пострадавшая лично рассказала Национальной метеорологической службе. По ее словам, торнадо сорвал крышу с ее дома и подхватил ванную, внутри которой американка укрывалась. Ванна рухнула в лесу, а испытавшая кошмар «ураганной поездки» отделалась лишь ушибами и царапинами.