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18:36 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти отмечен рост заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор сообщает, что порог заболеваемости пока не превышен.

Источник: РИА "Новости"

В Ленобласти растет число больных ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор. Однако порог заболеваемости пока не превышен.

По данным еженедельного мониторинга за 3 неделю 2017 года в области зарегистрировано 9950 случаев заболеваний ОРВИ, из них 5850 — у детей. Госпитализировано с ОРВИ — 185 человек, из них 91 ребенок.

Отмечен рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей среди детей в возрастной группе 3−6 лет, 7−14 лет и среди взрослых. При этом, высокие уровни заболеваемости ОРВИ среди детского населения в возрасте 3−6 лет отмечены в Выборгском, Кингисеппском, Ломоносовском, Тихвинском и Тосненском районах; в возрасте 7−14 лет — в Выборгском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Тихвинском районах.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения отмечен в Лужском, Тихвинском, Тосненском районах.

В области уже начинают закрывать классы школ. Так, частично приостановлено обучение в 3 школах в Гатчинском, Всеволожском и Ломоносовском районах; в 3 ДДУ в Тихвинском и Всеволожском районах. В Выборгском районе пока ни одна школа не закрыта.

В связи с ожидающимся началом эпидемиологического сезона гриппа и ОРВИ в Ленинградской области с целью предупреждения заболевания Управление рекомендует:

по возможностиизбегать контакта с больными людьми;.

мыть руки с мылом или другими средствами для предотвращения распространения инфекции;.

при контакте с больными людьми надевать маску (следует помнить, что маска, как приобретенная в аптеке, так и изготовленная дома из марли, подлежит замене через 3−4 часа «работы», избегайте длительного использования или обмена масками, чтобы они не стали источником инфицирования);.

закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;.

по возможности избегать большого скопления людей (зрелищных мероприятий, собраний, встреч);.

регулярно проветривать помещение;.

не трогать грязными руками глаза, нос и рот;.

вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами).

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