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18:00 (мск), источник: Lenta.Ru

В Нью-Йорке перевернулся фургон со 103 щенками

В американском штате Нью-Йорк перевернулся фургон, в котором находились 103 щенка. Об этом сообщает издание Star-Gazette.

Инцидент произошел в районе города Авока. Водитель, развозивший щенков по зоомагазинам, двигался с высокой скоростью и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Патрульные и сотрудники компании, занимающейся буксировкой транспортных средств, помогли спасти животных.

Пять щенков получили незначительные травмы. Пострадавших передали Обществу по предотвращению жестокого обращения с животными.

24 января сообщалось, что спасатели обнаружили трех живых щенков под завалами итальянского отеля Rigopiano, погребенного под снежной лавиной.

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