В Волгограде наградили защитников и жителей блокадного Ленинграда

Встреча приурочена к памятным датам: 73-летию со дня снятия блокады Ленинграда, которое отмечается 27 января, и 25-летию общественной организации.

Среди приглашенных — жители блокадного Ленинграда, участники Великой Отечественной войны, активисты ветеранского движения Волгоградской области. Они ведут общественную и патриотическую работу, в принятии важных решений администрация региона опирается на их мнение и поддерживает начинания. Предложения волгоградских ветеранов находят поддержку и на федеральном уровне. Например, одобрена инициатива фронтовиков о выделении дополнительных финансовых средств на реконструкцию Мамаева кургана — на эти цели будет направлено два миллиарда рублей.

Отметим, что именно по инициативе ветеранов 2016 год в Волгоградской области прошел под знаком 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева, в 2017 году пройдет ряд масштабных мероприятий по случаю 75-летия контрнаступления советских войск под Сталинградом. Ветеранское сообщество принимает в этой работе активное участие, подготовка продолжается. Предложения, которые уже внесли фронтовики, вошли в основной перечень мероприятий.