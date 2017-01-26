Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Знаменитый фильм запрещен в ряде стран уже почти 30 лет
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8«Женский марш» против Трампа
18:59 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде наградили защитников и жителей блокадного Ленинграда

26 января в Белом зале администрации Волгоградской области состоялась встреча с представителями организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда».

Встреча приурочена к памятным датам: 73-летию со дня снятия блокады Ленинграда, которое отмечается 27 января, и 25-летию общественной организации.

Среди приглашенных — жители блокадного Ленинграда, участники Великой Отечественной войны, активисты ветеранского движения Волгоградской области. Они ведут общественную и патриотическую работу, в принятии важных решений администрация региона опирается на их мнение и поддерживает начинания. Предложения волгоградских ветеранов находят поддержку и на федеральном уровне. Например, одобрена инициатива фронтовиков о выделении дополнительных финансовых средств на реконструкцию Мамаева кургана — на эти цели будет направлено два миллиарда рублей.

Отметим, что именно по инициативе ветеранов 2016 год в Волгоградской области прошел под знаком 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева, в 2017 году пройдет ряд масштабных мероприятий по случаю 75-летия контрнаступления советских войск под Сталинградом. Ветеранское сообщество принимает в этой работе активное участие, подготовка продолжается. Предложения, которые уже внесли фронтовики, вошли в основной перечень мероприятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Волгоградстат возглавил бывший сити-менеджер Александр Чунаков
Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Клименко опроверг свои слова об ограничении интернета в России
Путин оценил экспортный потенциал нового истребителя МиГ-35
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
Названы основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь