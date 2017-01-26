Океан и лава: посмотрите, как извергается гавайский вулкан Килауэа

Как рассказали фотографы, дневные съемки заняли около 12 часов. На следующий день Фаско и Джейкобс сняли ночной таймлапс. По словам Джейкобса, это были самые трудные съемки в его жизни. Халемаумау извергается в воду, поэтому кажется, что океан горит.