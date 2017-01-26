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21:43 (мск), источник: Meduza

Океан и лава: посмотрите, как извергается гавайский вулкан Килауэа

Американские фотографы Джек Фаско и Марк Джейкобс сняли извержение кратера Халемаумау гавайского вулкана Килауэа.

Как рассказали фотографы, дневные съемки заняли около 12 часов. На следующий день Фаско и Джейкобс сняли ночной таймлапс. По словам Джейкобса, это были самые трудные съемки в его жизни. Халемаумау извергается в воду, поэтому кажется, что океан горит.

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Вулкан Килауэа: неспокойное озеро лавы
© Ньюстюб
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