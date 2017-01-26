Казанцы называли своих детей Тимур, Малика, Саида, Элизабет, Леон, Ильдана

Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 43 года, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 53 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1050 граммов, а максимальный — 4890 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Тимур, Малика, Саида, Риана, Алина, Ева, Ясмина, Тамерлан. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Элизабет, Леон, Ильдана, Радислав, Мадина, Юсуф, Эрик, Асгат, Сати.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 174 пары. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, жениху — 20 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 73 года, самой взрослой невесты — 65 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.