Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Предложение России стало сюрпризом на переговорах по Сирии
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины: Киеву указали на место
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
«Украина объявит дефолт»: эксперт называет условия
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14События недели в фотографиях
17:52 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы называли своих детей Тимур, Малика, Саида, Элизабет, Леон, Ильдана

(Город Казань KZN.RU, 26 января). За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 434 малышей: 204 мальчиков и 230 девочек.

Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 43 года, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 53 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1050 граммов, а максимальный — 4890 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Тимур, Малика, Саида, Риана, Алина, Ева, Ясмина, Тамерлан. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Элизабет, Леон, Ильдана, Радислав, Мадина, Юсуф, Эрик, Асгат, Сати.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 174 пары. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, жениху — 20 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 73 года, самой взрослой невесты — 65 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
27 января в Казани сохранится морозная погода
Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Советник президента Клименко предложил ограничить в РФ интернет
Путин оценил экспортный потенциал нового истребителя МиГ-35
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
Названы основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
В Петербурге станут чаще проверять газовое оборудование
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь