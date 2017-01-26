Белорусские полярники в честь Дня науки развернули в Антарктиде флаг Беларуси

В послании подчеркивается, что объявление 2017-го Годом науки является не только почетным моментом для всех ученых, но и демонстрирует доверие государства к науке. Государство, которое думает и заботится о будущем страны, имеет надежные перспективы для устойчивого национального развития, — говорится в сообщении.

— Уникальные приборы, материалы, новейшие технологии и методики, разработанные в институтах и лабораториях НАН Беларуси, других республиканских научных учреждениях и организациях, идут в ногу со временем и успешно внедряются в различных сферах деятельности в нашей стране и далеко за ее пределами, — констатировал начальник экспедиции.

По его словам, результаты исследований белорусских ученых в Антарктике широко признаны и востребованы мировым научным сообществом. Таким образом, Беларусь уверенно укрепляет свои позиции в рядах стран — участников Договора об Антарктике и на международной арене.

Алексей Гайдашов рассказал, что белорусские полярники начали Год науки с продолжения работ по реализации значимого национального проекта.

— В январе 2017 года участники 9-й Белорусской антарктической экспедиции в сложнейших климатических и природных условиях успешно выполнили монтаж первых конструкций второго объекта национальной исследовательской станции, чем обеспечили хороший задел для дальнейшего развития белорусской полярной инфраструктуры и перспективного перехода к круглогодичным зимовочным исследованиям.

Помимо того, 23 января Белорусская антарктическая станция впервые в истории отечественных полярных исследований вышла в прямой эфир в коротковолновом диапазоне связи.

— Это событие знаменательно еще и тем, что по полярной традиции первый выход на связь на коротких волнах оповещает международное сообщество о появлении нового национального объекта на карте Антарктиды и подтверждает серьезность намерений страны в данном регионе планеты, — добавил начальник 9-й Белорусской антарктической экспедиции.

Подготовил Вадим Шундалов.