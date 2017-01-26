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16:36 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Искусственный интеллект научился выявлять рак кожи

Искусственный интеллект оказался способен опознать симптомы рака кожи по фотографии с такой же точностью, как специалисты-онкологи.

Источник: AFP 2016

Группа ученых из Стэндфордского университета назвала результаты этого исследования «невероятно захватывающими» — теперь им предстоит протестировать открытие в клинических условиях.

Ученые верят, что использование искусственного интеллекта произведет революцию в системе здравоохранения, когда ранняя диагностика рака окажется доступна каждому при помощи смартфона.

В британской благотворительной организации Cancer Research UK полагают, что это открытие также будет полезным для врачей.

Искусственный интеллект для диагностики рака был создан на основе программного обеспечения Google, которое научилось различать фотографии кошек и собак.

Ученые показали программе 129450 фотографий кожи с проявлениями рака, сопровождавшихся описаниями изображенного на них типа опухоли. Затем искусственный интеллект научился самостоятельно различать самый распространенный тип рака кожи — карцинома — и самый опасный — меланома.

На меланому приходится всего один из 20 случаев рака кожи, но три четверти всех смертельных случаев.

В ходе эксперимента, детально описанного в журнале Nature, ученые сравнили методы диагностики искусственного интеллекта и 21 врача-онколога, специализирующегося на раке кожи.

«Мы обнаружили, что, в целом, не отстаем от квалифицированных дерматологов», — сказал в интервью Би-би-си исследователь Андре Эстева.

Компьютерная программа не может поставить окончательный диагноз, так как для этого требуются результаты биопсии. По словам Эстева, искусственный интеллект теперь должен пройти клинические испытания.

«Мы считаем, что применение искусственного интеллекта в здравоохранении — это невероятно перспективная область исследований, результаты которой могут принести огромную пользу обществу, — считает ученый. — Один из путей развития этой технологии […] — это применение алгоритма искусственного интеллекта в мобильных устройствах. Но для этого нам необходимо будет создать мобильное приложение и протестировать его точность».

Успехи ученых в машинном обучении уже привели, например, к тому, что искусственный интеллект одержал победу над одним из лучших в истории игроков в го.

А команда врачей в Лондоне обучила искусственный интеллект предсказывать сердечную недостаточность.

«Использование компьютерной программы для диагностики рака кожи — очень интересное открытие, которая может помочь дерматологам и семейным врачам в постановке диагноза. Маловероятно, что искусственный интеллект сможет заменить другие методы диагностики, который использует врач, но в будущем это открытие сможет помочь семейным врачам определить, к какому специалисту направить пациента», — считает Яна Уитт из благотворительной организации Cancer Research UK.

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