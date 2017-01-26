НМУ продлили. Смог стоит в четырех городах Челябинской области

Напомним, в Коркино и Челябинске смог стоит со вчерашнего дня. Местные жители жалуются на едкий туман, химический запах и ухудшение самочувствия.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Жителям советуют пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.