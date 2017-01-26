НМУ продлили. Смог стоит в четырех городах Челябинской области
В четырех городах Челябинской области — Челябинске, Коркино, Троицке и Карабаше — до вечера 27 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности.
В четырех городах Челябинской области — Челябинске, Коркино, Троицке и Карабаше — до вечера 27 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности.
Напомним, в Коркино и Челябинске смог стоит со вчерашнего дня. Местные жители жалуются на едкий туман, химический запах и ухудшение самочувствия.
Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Жителям советуют пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.
Направлять жалобы на ухудшение атмосферного воздуха можно в Управление Росприроднадзора по Челябинской области — 8 (351)237−81−83, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области