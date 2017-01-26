Полицейские спасли семью с детьми, замерзавшую на трассе под Волгоградом
Полицейские помогли семье с двумя детьми, замерзавшей на трассе, починить автомобиль во Фроловском районе Волгоградской области.
Полицейские помогли семье с двумя детьми, замерзавшей на трассе, починить автомобиль во Фроловском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Окончательно замерзнув, они попытались остановить проезжавшие мимо автомобили, но никто из водителей так и не остановился. Спустя некоторое время машину, стоящую у обочины, заметили инспекторы ДПС Евгений Калачев и Виталий Денисов. Они помогли семейной паре устранить поломку», — добавили в
Семья выразила полицейским благодарность за помощь в письме на имя начальника регионального Главка МВД.