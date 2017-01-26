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17:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Полицейские спасли семью с детьми, замерзавшую на трассе под Волгоградом

Полицейские помогли семье с двумя детьми, замерзавшей на трассе, починить автомобиль во Фроловском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в пути следования на границе Фроловского и Иловлинского районов у семьи поломалась машина, которую они на протяжении длительного времени пытались устранить своими силами, не имея необходимых инструментов.

«Окончательно замерзнув, они попытались остановить проезжавшие мимо автомобили, но никто из водителей так и не остановился. Спустя некоторое время машину, стоящую у обочины, заметили инспекторы ДПС Евгений Калачев и Виталий Денисов. Они помогли семейной паре устранить поломку», — добавили в пресс-службе.

Семья выразила полицейским благодарность за помощь в письме на имя начальника регионального Главка МВД.

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