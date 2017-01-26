В Воронеже ночью перекроют улицу Колесниченко

Движение по участкам улицы Колесниченко поэтапно закроют в 23:00 четверга, 26 января, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. Водители не смогут проехать от улицы Ворошилова до Моисеева и от Моисеева до улицы Петрозаводская до 5:00 следующего дня.

Ограничение связано с уборкой и вывозом снега. Администрация города извинилась перед воронежцами за неудобства и попросила заранее выбирать пути объезда.

Участок улицы Фридриха Энгельса перекрывали для уборки снега в ночь на среду, 25 января. Перед этим власти по той же причине запрещали проезд по участкам улиц Свободы и Станкевича, Чернышевского, Чайковского, Комиссаржевской.