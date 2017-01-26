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16:25 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Новый Cadillac продают уже 24 года (и все еще не продали)

Новый автомобиль четверть века простоял нетронутым в одном из дилерских салонов канадской провинции Онтарио.

Двухместный родстер Cadillac Allante 1993 года выпуска может стать самым «старым-новым» продающимся автомобилем в Канаде. Автомобиль, который 24 года томился в шоу-руме дилерского центра General Motors, вновь выставили на продажу. По цене $59 000. Впрочем, как отмечает Carscоops, стоимость может быть несколько завышенной. Однако главным преимуществом данного экземпляра может стать нулевой пробег.

Cadillac Allante выпускали всего шесть лет. В 1993 году сборка двухместного родстера была прекращена (всего с конвейера сошла 21 тысяча Cadillac Allante). Ранние модели переднеприводного кабриолета оснащались восьмицилиндровым бензиновым двигателем объемом 4,1 литра и мощностью 170 л.с. Позднее агрегат заменили на 200-сильный мотор V8 объемом 4,5 литра. Все двигатели шли в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

История Cadillac Allante интересна тем, что для сборки автомобиля применили по тем временам «самый длинный в мире конвейер». Дело в том, что кузов родстера изготавливала итальянская компания Pininfarina. После чего каркас отправлялся самолетом на завод в Детройт, где уже происходила окончательная сборка.

К слову, один из Cadillac Allante побывал даже в собственности действующего президента США Дональда Трампа. Двухместный кабриолет достался миллиардеру в качестве подарка. Таким образом концерн GM отблагодарил Трампа за обещание сделать заказ на полсотни лимузинов Golden Series.

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