Алматинец поблагодарил полицейских за выписанный ему штраф

Глава крупной страховой компании Алматы Ергали Бегимбетов рассказал в социальных сетях о том, как полицейские южной столицы выписали ему крупный штраф за нарушение ПДД.

Необычным в данной ситуации оказалось то, что Бегимбетов остался крайне доволен подобным положением вещей, в результате чего выразил полицейским публичную благодарность.

«Сейчас полицейские оформили мне протокол за нарушение ПДД. Я нарушил правила стоянки. Штраф — 20 МРП. Со всем согласился и всё подписал, так как действительно нарушил. Если в течение 7 дней оплачу, то штраф составит 10 МРП», — начал рассказ на своей странице в Facebook известных казахстанский страховщик.