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18:14 (мск), источник: Informburo.kz

Алматинец поблагодарил полицейских за выписанный ему штраф

Водителю настолько понравилась услужливость и профессионализм стражей порядка, что он призвал полицейское руководство их поощрить.

Глава крупной страховой компании Алматы Ергали Бегимбетов рассказал в социальных сетях о том, как полицейские южной столицы выписали ему крупный штраф за нарушение ПДД.

Необычным в данной ситуации оказалось то, что Бегимбетов остался крайне доволен подобным положением вещей, в результате чего выразил полицейским публичную благодарность.

«Сейчас полицейские оформили мне протокол за нарушение ПДД. Я нарушил правила стоянки. Штраф — 20 МРП. Со всем согласился и всё подписал, так как действительно нарушил. Если в течение 7 дней оплачу, то штраф составит 10 МРП», — начал рассказ на своей странице в Facebook известных казахстанский страховщик.

Однако акцент в своём посте нарушитель ПДД сделал не на этом. По словам Бегимбетова, полицейские были максимально учтивы и вежливы, а потому потраченных на штраф денег водителю стало совсем не жаль.

«Теперь о главном. Мне очень понравилось, как мне оформляли штраф. Только без шуток. Это было сделано настолько деликатно, вежливо и уважительно, что я не жалею о приобретённом опыте. Сколько раз мне выписывали штраф, такие впечатления я испытал впервые», — отметил Ергали Бегимбетов.

Кроме того, алматинец указал номер автомашины полицейских, чтобы руководство знало о своих ценных кадрах.

«Номер полицейского автомобиля “590кр02” на случай, если их руководство захочет узнать, кто это был. Честно скажу, очень и очень приятно видеть такие позитивные изменения в полиции и такой высокий уровень общения с нарушителем ПДД», — написал оштрафованный.

В заключение Ергали Бегимбетов пожелал полицейским достойной оплаты их труда.

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