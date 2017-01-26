Мингорсуд отклонил жалобу блогера Лапшина
Суд проходил в закрытом режиме, журналисты были допущены в зал только на оглашение резолютивной части постановления.
Суд проходил в закрытом режиме, журналисты были допущены в зал только на оглашение резолютивной части постановления.
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Минский городской суд отклонил жалобу
Слушания проходили в закрытом режиме. Журналистов пустили только на оглашение резолютивной части судебного постановления. При этом фото- и видеосъемка в зале суда была запрещена.
«Суд признал постановление замгенерального прокурора Стука от 17 января об удовлетворении просьбы генпрокуратуры Азербайджана о выдаче Лапшина для привлечение к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджанской республики законным, а жалобу Лапшина оставить без удовлетворения», — постановил суд.
Адвокаты Лапшина от общения с прессой воздержались. Ранее сообщалось, что интересы блогера представляют российский и израильский правозащитники.
Вместе с журналистами оглашения резолютивной части постановления в коридоре ожидали российский консул Игорь Карягин и консул Израиля Юлия
Адвокаты Лапшина и российский консул Игорь Карягин в суде
Дипломаты Израиля и РФ посещали Лапшина в СИЗО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя дело блогера, говорил, что Россия намерена принять все меры для разрешения ситуации «при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является гражданином Израиля».
Сообщалось также, что Лапшин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. 18 января в присутствии консула посольства Израиля в Беларуси Юлии
Александр Лапшин был задержан в Беларуси в конце 2016 года по запросу Азербайджана, где он был объявлен в международный розыск за ряд нарушений — в частности посещение Нагорного Карабаха.