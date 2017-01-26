Минобразования прокомментировало свой приказ об организации шестого школьного дня

Комментарий министерства касается приказа «О совершенствовании организации шестого школьного дня», который был подписан 19 января и вызвал широкий общественный резонанс. Министерство пояснило, что «никаких существенных изменений в работе педагогов не произойдет». Согласно законодательству, рабочая неделя педагогов не должна превышать 36 часов. Кодекс об образовании предусматривает шестидневную школьную систему. Приказ Минобразования тут ничего не меняет, говорится в комментарии.

Далее Минобразования поясняет, каким именно образом будут вовлечены в мероприятия шестого школьного дня преподаватели-предметники: они могут проводить факультативы, стимулирующие занятия, конференции, интеллектуальные конкурсы и проч.

Также в комментарии предлагается использовать шестой день для встреч с родителями, которые не могут обсудить все вопросы с предметниками в будни в силу рабочего графика.



Кроме того, шестой школьный день должен быть посвящен воспитательной работе. Максимально занятыми в мероприятиях шестого школьного дня должны быть учащиеся, состоящие на различных категориях профучета.



Одно из принципиальных новшеств — решение вопросов трудового воспитания и взаимодействия школы с системой профессионально-технического образования. Предполагается проведение профориентационных мероприятий.