Мумий из Эрмитажа просканировали на томографе
Ученые надеются восстановить внешность умерших и определить способ мумифицирования.
Ученые надеются восстановить внешность умерших и определить способ мумифицирования.
В Петербурге исследуют двух мумий, хранящихся в Эрмитаже, сообщает Фонтанка. Ру. Накануне экспонаты музея были просканированы на рентгеновском компьютерном томографе.
Ученые рассчитывают с помощью полученных снимков восстановить внешний облик этих людей, установить их болезни и причину смерти, а также понять использованные способы мумифицирования.
Мумиям из фонда Эрмитажа больше 2 тысяч лет. Они были найдены в 1949 году во время археологических раскопок на Горном Алтае. Эксперты установили, что тела принадлежат мужчине 55−60 лет и женщине среднего возраста.