Мумий из Эрмитажа просканировали на томографе

В Петербурге исследуют двух мумий, хранящихся в Эрмитаже, сообщает Фонтанка. Ру. Накануне экспонаты музея были просканированы на рентгеновском компьютерном томографе.

Ученые рассчитывают с помощью полученных снимков восстановить внешний облик этих людей, установить их болезни и причину смерти, а также понять использованные способы мумифицирования.

Мумиям из фонда Эрмитажа больше 2 тысяч лет. Они были найдены в 1949 году во время археологических раскопок на Горном Алтае. Эксперты установили, что тела принадлежат мужчине 55−60 лет и женщине среднего возраста.