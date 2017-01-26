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18:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Мумий из Эрмитажа просканировали на томографе

Ученые надеются восстановить внешность умерших и определить способ мумифицирования.

Источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге исследуют двух мумий, хранящихся в Эрмитаже, сообщает Фонтанка. Ру. Накануне экспонаты музея были просканированы на рентгеновском компьютерном томографе.

Ученые рассчитывают с помощью полученных снимков восстановить внешний облик этих людей, установить их болезни и причину смерти, а также понять использованные способы мумифицирования.

Мумиям из фонда Эрмитажа больше 2 тысяч лет. Они были найдены в 1949 году во время археологических раскопок на Горном Алтае. Эксперты установили, что тела принадлежат мужчине 55−60 лет и женщине среднего возраста.

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