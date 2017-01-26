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17:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области изменится расписание двух электричек

Из-за ремонта железной дороги поезда будут прибывать позже.

Пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье» сообщила об изменении в расписании электричек «Грязи-Воронежские — Мичуринск-Уральский» и «Грязи-Воронежские — Воронеж-1». Изменения связаны с ремонтом на участке железной дороги «Никольское — Избердей». Поезда будут ходить по новому графику с 1 февраля по 31 марта 2017 года, уточнили в пресс-службе ППК.

Ежедневный пригородный поезд № 6521 «Грязи-Воронежские — Мичуринск-Уральский» будет отправляться в 9:17 — на 22 минуты, чем обычно, и прибывать в 10:56 (на 38 минут позже). Время отправления электрички № 6350 со станции «Грязи-Воронежские» не изменится, однако вместо 16:35 он будет прибывать в 17:17. Подробное расписание поездов доступно на сайте ППК «Черноземье».

С 1 января 2017 года пассажирская компания продлила маршрут двух электричек, курсирующих по Воронежской и Курской областям. Изменения коснулись ежедневных электричек № 6305 «Воронеж-Курский — Касторная-Курская» и № 6314 сообщением «Касторная-Новая — Воронеж-Курский».

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