Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Киев заявил о нежелании стать разменной картой для США и РФ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
На погибшей женщине обнаружили следы клыков диких зверей
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок против РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
«Украина объявит дефолт»: эксперт называет условия
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14События недели в фотографиях
18:05 (мск), источник: 365info.kz

В Актау родилась тройня вопреки прогнозам УЗИ

На всех УЗИ Акмарал Жалажановой говорили, что у нее в утробе два ребенка, пишет «Лада».

Источник: 365info.kz

Малыши Туякбаевы стали первой тройней, появившейся на свет в Мангистауской области в 2017 году. Лишь во время кесарево мама Акмарал Жалажанова узнала, что у нее трое малышей, по всем УЗИ специалисты говорили, что она ждет двойню. Тройняшки родились в пятницу, 13 января.

Роженицу прооперировали на сроке в 34 недели. У 33-летней Акмарал Жалажановой и ее супруга Жансерика Туякбаева теперь семеро детей. Первое УЗИ Акмарал делала в Алматы в Центре репродукции человека, узист увидел только два плода. Затем в Актау женщина сделала еще 4 УЗИ на разных сроках, но третьего малыша никто не заметил.

«Такая приятная неожиданность оказалась. Это казусный случай, практически такого не бывает. На моей практике такое в первый раз», — комментирует заместитель главврача перинатального центра Жапырак Епенова, оперировавшая роженицу.

Две девочки и мальчик некоторое время провели в детской реанимации. Когда они набрали хороший вес, родители смогли забрать малышей домой в Шетпе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Досым Сатпаев рассказал про неприкасаемую элиту в Казахстане
Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине
В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах
Советник президента Клименко предложил ограничить в РФ интернет
Путин оценил экспортный потенциал нового истребителя МиГ-35
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Патриарх предложил создать банк для бедняков
Названы основные причины взрыва на ТЭЦ в Пензе
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Синтетические материалы в отделке — это нормально?
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь