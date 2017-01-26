В Актау родилась тройня вопреки прогнозам УЗИ

Малыши Туякбаевы стали первой тройней, появившейся на свет в Мангистауской области в 2017 году. Лишь во время кесарево мама Акмарал Жалажанова узнала, что у нее трое малышей, по всем УЗИ специалисты говорили, что она ждет двойню. Тройняшки родились в пятницу, 13 января.

Роженицу прооперировали на сроке в 34 недели. У 33-летней Акмарал Жалажановой и ее супруга Жансерика Туякбаева теперь семеро детей. Первое УЗИ Акмарал делала в Алматы в Центре репродукции человека, узист увидел только два плода. Затем в Актау женщина сделала еще 4 УЗИ на разных сроках, но третьего малыша никто не заметил.

«Такая приятная неожиданность оказалась. Это казусный случай, практически такого не бывает. На моей практике такое в первый раз», — комментирует заместитель главврача перинатального центра Жапырак Епенова, оперировавшая роженицу.

Две девочки и мальчик некоторое время провели в детской реанимации. Когда они набрали хороший вес, родители смогли забрать малышей домой в Шетпе.