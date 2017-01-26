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17:28 (мск), источник: УНИАН

В водительских удостоверениях могут появиться дополнительные категории — МВД

Во второй половине 2017 года Министерство внутренних дел планирует подать на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады законопроект, согласно которому в удостоверениях появятся дополнительные категории.

Источник: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

В пресс-службе отметили, что внесение изменений в процедуру получения и пользования удостоверением водителя планируется в рамках имплементации европейских соглашений в Украине.

Речь идет, прежде всего, о выдаче единого типового удостоверения водителя, которое соответствует европейским требованиям, с установленным микрочипом, повышающим уровень защиты документа от подделок.

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«Во второй половине 2017 года планируется представление на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады законопроекта, согласно которому в удостоверениях появятся дополнительные категории. Сейчас они формируются. Срок их действия составит от 5 до 15 лет в зависимости от категорий. Таким образом, водители категории “В” смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории “С” и “D” — только 5 лет. После завершения срока действия, водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия», — сообщили в пресс-службе.

Прорабатывается также вопрос относительно подтверждения практических и теоретических навыков водителей, правда, это будет касаться исключительно профильных категорий.

«Во-первых, мы в целом работаем над системой изменений в плоскости получения удостоверения водителя — это разработка новых экзаменационных билетов, установка фото- и видео-фиксации во время сдачи экзаменов. Относительно нововведений: важным станет именно подтверждение психофизического состояния человека, которое влияет на способность безопасно пользоваться машиной. Кроме того, для повышения уровня защиты от подделок в новых удостоверениях водителя планируется установка микрочипа», — сказал руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

В пресс-службе также отметили, что закон обратного действия не имеет, а значит водители, которые на момент вступления новых правил в силу будут иметь водительское удостоверение со сроком действия на 30, 50 лет и бессрочные, смогут пользоваться удостоверением соответственно до указанного в них срока.

В МВД советуют гражданам не волноваться относительно будущих нововведений. И подчеркивают, что все законодательные инициативы, которые находятся на стадии разработки, будут тщательно подготовлены, вынесены на обсуждение и только затем введены в действие. Гражданам будут даны понятные разъяснения.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинцам не придется менять водительские удостоверения каждые 5 лет.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос о том, правда ли, что его заместитель предлагает сдавать экзамены для получения водительских прав каждые 5 лет.

«Есть мировая практика относительно водительских удостоверений, и мы будем ее придерживаться. Никаких “каждые 5 лет” не будет. Есть действующие законные нормы», — написал он.

Напомним, вчера на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева сообщила, что МВД планирует сократить срок действия водительских удостоверений с 30 до 5−15 лет и пересмотреть категории транспортных средств в соответствии с требованиями Европейского Союза.

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