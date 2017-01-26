Перевернутый флаг повесили в Уральске перед Универсиадой (фото, видео)

В редакцию «МГ» поступил звонок от местного жителя о том, что на государственном учреждении — на здании Казахского драматического театра висит перевернутый государственный флаг.

Корреспонденты портала, прибыв на место, убедились в этом.

Стоит отметить, что 28 января Казахский драматический театр — одна из точек, где пройдет Эстафета Огня Универсиады.