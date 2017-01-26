Перевернутый флаг повесили в Уральске перед Универсиадой (фото, видео)
Государственный флаг вверх тормашками висит на здании Казахского драматического театра, передает портала «Мой ГОРОД».
Государственный флаг вверх тормашками висит на здании Казахского драматического театра, передает портала «Мой ГОРОД».
В редакцию «МГ» поступил звонок от местного жителя о том, что на государственном учреждении — на здании Казахского драматического театра висит перевернутый государственный флаг.
Корреспонденты портала, прибыв на место, убедились в этом.
Стоит отметить, что 28 января Казахский драматический театр — одна из точек, где пройдет Эстафета Огня Универсиады.