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17:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбурженка вспомнила о троих детях только ради машины

Которую приставы запретили продавать.

Жительница Екатеринбурга погасила 200-тысячный долг по алиментам трем детям, испугавшись за свой кроссовер.

По решению суда 32-летняя женщина должна выплачивать сыновьям 6 и 10 лет, а также 8-летней дочери половину своего дохода. Однако она игнорировала свои обязательства, накопив долг в 212 578 рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Погасить задолженность екатеринбурженка решила, лишь когда приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении ее Volkswagen Touareg. В этом случае нельзя, например, продать машину.

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