Екатеринбурженка вспомнила о троих детях только ради машины
Которую приставы запретили продавать.
Которую приставы запретили продавать.
Жительница Екатеринбурга погасила 200-тысячный долг по алиментам трем детям, испугавшись за свой кроссовер.
По решению суда 32-летняя женщина должна выплачивать сыновьям 6 и 10 лет, а также 8-летней дочери половину своего дохода. Однако она игнорировала свои обязательства, накопив долг в 212 578 рублей, сообщили «Уралинформбюро» в
Погасить задолженность екатеринбурженка решила, лишь когда приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении ее Volkswagen Touareg. В этом случае нельзя, например, продать машину.