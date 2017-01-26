Екатеринбурженка вспомнила о троих детях только ради машины

Жительница Екатеринбурга погасила 200-тысячный долг по алиментам трем детям, испугавшись за свой кроссовер.

По решению суда 32-летняя женщина должна выплачивать сыновьям 6 и 10 лет, а также 8-летней дочери половину своего дохода. Однако она игнорировала свои обязательства, накопив долг в 212 578 рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Погасить задолженность екатеринбурженка решила, лишь когда приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении ее Volkswagen Touareg. В этом случае нельзя, например, продать машину.