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17:58 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове очистят 3,7 км русла реки Темерник

В Ростове-на-Дону в 2017 году планируется очистить 3,7 км русла реки Темерник. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Геннадий Урбан.

По его словам, целью проводимой работы является не просто расчистка, а реабилитация реки.

«Поэтому предусмотрено не только извлечение донных отложений и удаление строительного и крупногабаритного мусора, но и устройство илофильтров, исключающих попадание в русло продуктов эрозии с берегов, а также устройство закрепленных камнем русловых перепадов. Это позволит увеличить аэрацию, повысить водность и улучшить качество воды», — сообщил глава ведомства.

Он также добавил, что в конце 2016 года была утверждена «Дорожная карта», рассчитанная на два года, по реабилитации реки с обустройством в прибрежной зоне непрерывного экологического парка. В октябре 2017 года будет проведена инвентаризация источников антропогенного загрязнения и оценка состояния гидротехнических сооружений на всей территории бассейна реки.

Одна из долгосрочных мер оздоровления реки — это расчистка русла Темерника от истока до Низового водохранилища, протяженностью около 9 км, уточняет пресс-служба администрации Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Ростове инициативная группа, в состав которой вошли представители власти, бизнеса и общественности сообщили, что на организацию парковой зоны вдоль реки Темерник потребуется около 50 лет. По их словам, это связано с тем, что реку «просто расчистить бесполезно. Через два-три года она снова загрязнится. Ее надо лечить».

В Год экологии в Ростовской области запланировано 77 мероприятий по защите природы на сумму 1,4 млрд рублей. Более половины этих средств будут направлены на защиту водных биоресурсов, в частности на продолжение работы по экологическому восстановлению реки Темерник.

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