27 января в Казани сохранится морозная погода

Ночью в столице РТ местами прогнозируется слабый снег. Ветер северо-западный, слабый. Минимальная температура воздуха составит 22−24 градуса мороза, при прояснениях до 26−28 градусов. Днем 27 января погодные условия сохранятся, градусники покажут 18−20 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Ночью и утром в большинстве районов РТ местами небольшой снег. Ветер северо-западный слабый, до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью на западе Татарстана — 21−26 градусов мороза, при прояснениях до -29, на востоке РТ — 16−21 градус ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем минус 14−19, в западных районах до 23 градусов мороза. На дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.