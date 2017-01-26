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17:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

27 января в Казани сохранится морозная погода

(Город Казань KZN.RU, 26 января). 27 января в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода, местами слабый снег. На дорогах гололедица.

Ночью в столице РТ местами прогнозируется слабый снег. Ветер северо-западный, слабый. Минимальная температура воздуха составит 22−24 градуса мороза, при прояснениях до 26−28 градусов. Днем 27 января погодные условия сохранятся, градусники покажут 18−20 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Ночью и утром в большинстве районов РТ местами небольшой снег. Ветер северо-западный слабый, до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью на западе Татарстана — 21−26 градусов мороза, при прояснениях до -29, на востоке РТ — 16−21 градус ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем минус 14−19, в западных районах до 23 градусов мороза. На дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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