27 января в Казани сохранится морозная погода
(Город Казань KZN.RU, 26 января). 27 января в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода, местами слабый снег. На дорогах гололедица.
(Город Казань KZN.RU, 26 января). 27 января в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода, местами слабый снег. На дорогах гололедица.
Ночью в столице РТ местами прогнозируется слабый снег. Ветер
В целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Ночью и утром в большинстве районов РТ местами небольшой снег. Ветер