Жители Воронежской области в 2016 году стали чаще болеть сальмонеллезом

За год заболел 531 человек — на 3% больше, чем в 2015 году. Среди пациентов 67% — взрослые.

В июне 2016 года 14 воронежцев заразились сальмонеллезом, попробовав шаурму из киоска быстрого питания у ярмарки «Невская». Продавец попал под следствие.

Ранее санитарные врачи сообщили о росте инфекционной заболеваемости в регионе на 97%. Число заболевших сальмонеллезом жителей в декабре 2016 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года уменьшилось на 4,7%. Однако жители стали чаще страдать от кишечных инфекций (почти на 29%), энтеровирусных инфекций (в 1,8 раза), скарлатины и пневмонии (в 2,1 раза), туберкулеза (на 59%). Увеличилась заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В и С. В регионе зафиксировали единичные случаи вирусного гепатита А и Е, малярии. Врачи отметили снижение заболеваемости ветрянкой (на 37%), чесоткой (на 25%), лямблиозом (втрое). А заболеваемость ОРВИ и гриппом за год выросла на 113%.

Справка РИА «Воронеж»

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, характеризующаяся слабостью, недомоганием, головной болью, повышением температуры тела, рвотой, расстройством желудка. Инкубационный период может продолжаться от нескольких часов (при пищевом заражении) до нескольких суток (при контактно-бытовом пути заражения). Чем больше микробов и их токсинов попало в организм, тем короче инкубационный период и тяжелее протекает заболевание.

Источником заражения сальмонеллезом могут быть животные (крупный рогатый скот, свиньи, кошки, собаки), птицы, люди или здоровые носители бактерий. Заражение человека происходит при уходе за животными, их забое и употреблении инфицированного мяса, молока и молочных продуктов. Сотрудники Роспотребнадзора по региону предостерегли жителей от покупки яиц и мяса в местах несанкционированной торговли. Мясо, птицу следует хранить в холодильнике в упакованном виде, желательно на отдельной полке. Перед приготовлением яйцо необходимо тщательно промыть мылом под проточной водой. От употребления сырых яиц лучше воздержаться. Мясо при готовке следует подвергать длительной термической обработке. Сырое мясо лучше резать на отдельной доске и отдельным ножом, которые не используются для резки готовых продуктов. Еще одна мера профилактики инфекций — регулярное мытье рук.

