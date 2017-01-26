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18:13 (мск), источник: Интерфакс

Советник президента Клименко предложил ограничить в России интернет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России — это ограничение интернета, как в Китае, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Источник: Интерфакс

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — заявил Клименко на лекции «Информационная безопасность России», проведенной в рамках курса «Армия и общество».

Он посетовал, что иностранные компании, работающие на территории РФ, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.
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«Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What’s app» и попросить отключить шифрование", — сказал Клименко.

Он подчеркнул, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».

Курс лекций «Армия и общество» проходит в Военной академии Генштаба ВС РФ. Цель курса — расширение универсальных и общепрофессиональных компетенций военнослужащих для организации взаимодействия армии и общества.

Комментарии
8
perplexed
надо выкинуть клименко... либо в германию, либо на украину
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Nikolay -
Ограничить все народ под колпаком шаг в лево либо в право расстрел :))
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Виктор Гущин
А что!Прекрасная мысль...
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