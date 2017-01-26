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Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
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18:09 (мск), источник: Газета.Ру

Красная панда сбежала из зоопарка США из-за «жажды любви»

Полиция города Норфолк американского штата Вирджиния разыскивает сбежавшую из зоопарка красную панду по кличке Санни, передает «Би-би-си».

Отмечается, что причиной побега 19-месячной панды могла стать «жажда любви».

«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка Вирджинии.

Он пояснил, что красные панды не агрессивны, но, как и с любым диким животным, местным жителям необходимо сохранять осторожность.

Ранее в Калифорнии нашли красную панду по кличке Масала, сбежавшую из зоопарка.

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