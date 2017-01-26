Коммунальная авария в Кировском районе устранена
В квартиры и социальные объекты Кировского района Волгограда возвращается тепло и горячая вода. Всю ночь там устраняли последствия крупной коммунальной аварии на теплотрассе.
В квартиры и социальные объекты Кировского района Волгограда возвращается тепло и горячая вода. Всю ночь там устраняли последствия крупной коммунальной аварии на теплотрассе.
Более 150 жилых домов, 21 социально значимый объект — это детские сады, школы и колледж — остались без тепла. Известно, что порыв магистрального трубопровода произошел недалеко от котельной на улице Быстрова. Как предполагают специалисты, это случилось