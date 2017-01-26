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18:47 (мск), источник: Калининград.Ru

Депутатам Горсовета и работникам мэрии Калининграда предложили сдать нормы ГТО

В конце февраля в областном центре пройдёт спортивный фестиваль.

Источник: Калининград.Ru

Работникам администрации, а также депутатам Горсовета предложили сдать нормы ГТО. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике в четверг, 26 января.

Поучаствовать в сдаче нормативов народным избранникам предложили в рамках спортивного фестиваля, приуроченного ко Дню защитника Отечества. По словам замглавы горадминистрации Анна Апполонова, мероприятие пройдёт 21—22 февраля.

«А 23-го всех приглашаем на возложение цветов», — улыбнулась Апполонова. «Всех, кто сможет дойти после сдачи нормативов», — грустно пошутил кто-то из народных избранников.

Глава Горсовета Андрей Кропоткин поддержал инициативу. При этом он отметил, что некоторые депутаты уже сдали нормативы. «Прекрасная идея. Я сам пойду — 100%. Смотрю на депутатов — все поджарые, что же они — нормы не сдадут», — улыбнулся Кропоткин.

Согласно указу президента России Владимира Путина, сдавать нормы ГТО можно будет повсеместно и всем без исключения, а достижения в этой сфере учтут при поступлении в вузы и на госслужбу.

В 2016 году нормативы сдают школьники и студенты, а с 2017 года компанию им составит взрослое население РФ. Все подробности о местах сдачи и необходимых документах можно узнать на официальном сайте комплекса gto.ru.

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