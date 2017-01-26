Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернета

По словам Клименко, в ходе лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество» он просто рассказывал о существующих мировых практиках.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко не предлагал использовать в России китайский опыт регулирования интернета для обеспечения информационной безопасности. Об этом он заявил ТАСС.

На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ, как в Китае, не шло.

Ранее в СМИ сообщалось, что советник президента высказал предложение для обеспечения информационной безопасности ограничить интернет, как это делается в Китае.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин подчеркнул, что речи о «китайском файерволе» не идет.

«Не стоит вырывать цитату Клименко из контекста и подвергать вольной интерпретации. Мы переговорили с Германом Сергеевичем и он совершенно не призывал идти по китайскому пути. Изучение других моделей не означает слепое следование им», — сказал он ТАСС.

Регулирование интернета в Китае считается самым жестким в мире. Особая система фильтрации контента в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов.