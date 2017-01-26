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19:46 (мск), источник: ТАСС

Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернета

Советник президента РФ по вопросам развития интернета завил, что просто рассказывал о существующих мировых практиках.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко не предлагал использовать в России китайский опыт регулирования интернета для обеспечения информационной безопасности. Об этом он заявил ТАСС.

По словам Клименко, в ходе лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество» он просто рассказывал о существующих мировых практиках.

На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ, как в Китае, не шло.
Герман КлименкоСоветник президента РФ по вопросам развития интернета
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Ранее в СМИ сообщалось, что советник президента высказал предложение для обеспечения информационной безопасности ограничить интернет, как это делается в Китае.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин подчеркнул, что речи о «китайском файерволе» не идет.

«Не стоит вырывать цитату Клименко из контекста и подвергать вольной интерпретации. Мы переговорили с Германом Сергеевичем и он совершенно не призывал идти по китайскому пути. Изучение других моделей не означает слепое следование им», — сказал он ТАСС.

Регулирование интернета в Китае считается самым жестким в мире. Особая система фильтрации контента в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов.

"Великий китайский файрвол" (официальное название - проект "Золотой щит") представляет собой систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете.

С помощью «файрволла» китайские власти ограничивают нормальный доступ пользователей внутри страны к ряду популярных сайтов, включая Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и Wikipedia.

Кроме того, иностранные поисковики (среди которых Google, Yahoo и поиск BingSearch от Microsoft) фильтруют результаты поисковой выдачи. Фильтрация веб-страниц происходит по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по «черному списку» адресов сайтов.

Комментарии
2
3226367 3226367
Клим климом вышибают, когда климакс настает
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Сергей Саморуков
Так я не понял по статье ...Хиджабы женщинам перед компом надо одевать ?
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