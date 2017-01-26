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20:50 (мск), источник: Sputnik.md

Авигдор Либерман без охраны гуляет по Кишиневу

Удивительное фото министра обороны Израиля шокировало интернет — на черное-белом снимке Авигдор Либерман изображен… в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Министр обороны Государства Израиль Авигдор Либерман выложил на своей странице в социальной сети facebook фото из своей кишиневской юности.

На снимке школьник Либерман, которого тогда еще звали не Авигдор (имя он изменил при репатриации в Израиль — ред.), а Эвик, — идет по тротуару кишиневского проспекта Ленина, ныне — Штефана чел Маре. Судя по фону фотографии, будущий израильский политик поравнялся с домом правительства в тот момент, когда его сфотографировали.

«И я хочу поучаствовать. Черно-белый флешмоб. Кишинев. По дороге в школу», — подписал Либерман свое фото.

Ранее в соцсетях стартовала акция, в рамках которой пользователи выкладывают на всеобщее обозрение свои черно-белые фотографии.

Либерман родился в 1958 году, является сыном участника Великой Отечественной войны. Его родители родом из Оргеева. В 1978 вместе с ними Либерман переехал в Израиль. Политик правого направления, министр иностранных дел в двух составах правительства Израиля, депутат кнессета, лидер политической партии «Наш дом — Израиль». Кавалер Ордена Почета Республики Молдова. С мая 2016 года занимает пост министра обороны Израиля.

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